Путин ратифицировал соглашения с Кубой и Камбоджей о выдаче осуждённых

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Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации соглашений с Республикой Куба и Королевством Камбоджа о выдаче лиц, приговорённых к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания на территории принимающей страны.
Путин ратифицировал соглашения с Кубой и Камбоджей о выдаче осуждённых
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

Официальные документы о ратификации соглашений опубликовал интернет-портал правовой информации.

Соглашения действуют только в случае, если передаваемые лица не были приговорены к смертной казни в принимающих странах.

Согласно тексту договоров, осуждённые также будут передаваться в случае, если на территории передающего государства на них не заведено уголовное дело и иное судопроизводство.

Соглашение с Кубой было подписано в Гаване 13 декабря 2016 года.

Аналогичное соглашение с Королевством Камбоджа Россия подписала 1 февраля 2017 года в Москве.

В 2017 году Госдума ратифицировала договор с Турцией о выдаче преступников. 

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