Путин ратифицировал соглашения с Кубой и Камбоджей о выдаче осуждённых
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Официальные документы о ратификации соглашений опубликовал интернет-портал правовой информации.
Соглашения действуют только в случае, если передаваемые лица не были приговорены к смертной казни в принимающих странах.
Согласно тексту договоров, осуждённые также будут передаваться в случае, если на территории передающего государства на них не заведено уголовное дело и иное судопроизводство.
Соглашение с Кубой было подписано в Гаване 13 декабря 2016 года.
Аналогичное соглашение с Королевством Камбоджа Россия подписала 1 февраля 2017 года в Москве.
В 2017 году Госдума ратифицировала договор с Турцией о выдаче преступников.