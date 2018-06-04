Путин ратифицировал соглашения с Кубой и Камбоджей о выдаче осуждённых

Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации соглашений с Республикой Куба и Королевством Камбоджа о выдаче лиц, приговорённых к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания на территории принимающей страны.

Официальные документы о ратификации соглашений опубликовал интернет-портал правовой информации.

Соглашения действуют только в случае, если передаваемые лица не были приговорены к смертной казни в принимающих странах.

Согласно тексту договоров, осуждённые также будут передаваться в случае, если на территории передающего государства на них не заведено уголовное дело и иное судопроизводство.

Соглашение с Кубой было подписано в Гаване 13 декабря 2016 года.

Аналогичное соглашение с Королевством Камбоджа Россия подписала 1 февраля 2017 года в Москве.

В 2017 году Госдума ратифицировала договор с Турцией о выдаче преступников.