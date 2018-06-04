Синоптики предупредили о сильных дождях в Хабаровском крае

Короткая ссылка
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Хабаровском крае. Днём 6 и 7 июня по всему региону пройдут сильные дожди. В остальные дни ожидаются локальные дожди грозового характера. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».

«Сейчас воздух прогрелся до +28 °C, с приходом осадков температура опустится на 10 градусов. Ночью столбик термометра будет находиться на отметке +7...+12 °C, днём — от +17 °C до +24 °C», — заявила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

По её словам, к середине недели ночью температура составит от +7 °C до +9 °C, а днём — +24 °C.

«К концу недели днём воздух прогреется до +16...+18 °C. Кроме 6-го и 7-го числа, в краевом центре возможны грозовые дожди 8 и 9 июня», — добавила Брынцева.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявили штормовое предупреждение в понедельник, 4 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить