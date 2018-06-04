Синоптики предупредили о сильных дождях в Хабаровском крае
«Сейчас воздух прогрелся до +28 °C, с приходом осадков температура опустится на 10 градусов. Ночью столбик термометра будет находиться на отметке +7...+12 °C, днём — от +17 °C до +24 °C», — заявила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.
По её словам, к середине недели ночью температура составит от +7 °C до +9 °C, а днём — +24 °C.
«К концу недели днём воздух прогреется до +16...+18 °C. Кроме 6-го и 7-го числа, в краевом центре возможны грозовые дожди 8 и 9 июня», — добавила Брынцева.
Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявили штормовое предупреждение в понедельник, 4 июня.