Синоптики предупредили о сильных дождях в Хабаровском крае

Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Хабаровском крае. Днём 6 и 7 июня по всему региону пройдут сильные дожди. В остальные дни ожидаются локальные дожди грозового характера. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».

«Сейчас воздух прогрелся до +28 °C, с приходом осадков температура опустится на 10 градусов. Ночью столбик термометра будет находиться на отметке +7...+12 °C, днём — от +17 °C до +24 °C», — заявила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

По её словам, к середине недели ночью температура составит от +7 °C до +9 °C, а днём — +24 °C.

«К концу недели днём воздух прогреется до +16...+18 °C. Кроме 6-го и 7-го числа, в краевом центре возможны грозовые дожди 8 и 9 июня», — добавила Брынцева.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявили штормовое предупреждение в понедельник, 4 июня.