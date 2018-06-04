Все указатели и карты метро в Москве переведут на английский в течение года

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Все указатели и карты Московского метрополитена переведут на английский язык в течение 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на портал мэра.

Об этом заявил первый заместитель начальника по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Информацию на указателях и лайтбоксах продублируют на английском, чтобы иностранным туристам было проще ориентироваться.

Навигацию в столичном метро начали обновлять в 2016 году. К началу чемпионата мира по футболу 2018 года новые указатели появятся на 24 станциях Кольцевой линии и внутри неё, а также рядом с аренами «Лужники» и «Спартак».

Ранее Newinform сообщал, что в центре Санкт-Петербурга изменят движение автомобильного транспорта из-за Фестиваля болельщиков.

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