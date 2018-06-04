Все указатели и карты метро в Москве переведут на английский в течение года
Об этом заявил первый заместитель начальника по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Информацию на указателях и лайтбоксах продублируют на английском, чтобы иностранным туристам было проще ориентироваться.
Навигацию в столичном метро начали обновлять в 2016 году. К началу чемпионата мира по футболу 2018 года новые указатели появятся на 24 станциях Кольцевой линии и внутри неё, а также рядом с аренами «Лужники» и «Спартак».
Ранее Newinform сообщал, что в центре Санкт-Петербурга изменят движение автомобильного транспорта из-за Фестиваля болельщиков.