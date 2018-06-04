Авиашоу с участием «Русских витязей» пройдёт 30 июня под Оренбургом
Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия образования 117-го военно-транспортного авиаполка Оренбурга.
Торжественная часть начнётся в 12:00. Запланированы выступления пилотажных групп, показательные выступления подразделений силовых структур.
На аэродроме будет представлена авиационная техника, вооружение, техника различных подразделений силовых структур. Также предусмотрены ярмарка и детские аттракционы.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщал, что в Хабаровске прошла акция «Эскадрилья героев».