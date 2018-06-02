В Химках эвакуировали торговый центр из-за закурившего мужчины
В Химках из-за закурившего внутри торгового центра мужчины пришлось эвакуировать всех посетителей и персонал, сообщили в подмосковном управлении МВД.
«Эвакуация проводилась из-за курившего в здании мужчины», — цитирует ведомство ТАСС.
Отмечается, что инцидент произошёл в торговом центре «Мега».
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге эвакуировали людей из торгового центра.
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