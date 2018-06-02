В Госдуме рассказали о трёх числящихся без вести пропавшими в Афганистане советских лётчиках

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что в списках пропавших без вести в Афганистане значатся три советских лётчика.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Водолацкого, в настоящее время власти выясняют, кого из них могли найти живым спустя более чем 30 лет с момента исчезновения.

Ранее глава Союза десантников России Валерий Востротин заявил, что найден живым считавшийся пропавшим без вести военный лётчик.

Заместитель руководителя «Боевого братства», главный редактор ИА «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин рассказал, что лётчик хочет вернуться домой. В настоящее время организация сотрудничает с афганскими дипломатическими структурами для установления личности бывшего советского военнослужащего.

Накануне жительница Батайска Лариса Пантелюк в беседе с kp.ru рассказала о своём отце — лётчике Сергее Пантелюке, пропавшем в 1987 году в Афганистане.