Посол США проехался по Петербургу на мотоцикле

Посол США в России Джон Хантсман проехался по Санкт-Петербургу на мотоцикле Harley-Davidson.

Видео поездки опубликовано на странице посольства США в Facebook.

В октябре 2017 года Александр Залдостанов, более известный как Хирург, заявил НСН о готовности принять нового посла США в Москве Джона Хантсмана, увлекающегося мотоциклами, в колонну «Ночных волков».