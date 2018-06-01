Посол США проехался по Петербургу на мотоцикле

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Посол США в России Джон Хантсман проехался по Санкт-Петербургу на мотоцикле Harley-Davidson.
Посол США проехался по Петербургу на мотоцикле
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Видео поездки опубликовано на странице посольства США в Facebook.

В октябре 2017 года Александр Залдостанов, более известный как Хирург, заявил НСН о готовности принять нового посла США в Москве Джона Хантсмана, увлекающегося мотоциклами, в колонну «Ночных волков».

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