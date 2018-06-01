Число пассажиров МЦК выросло на 20% в мае
Число пассажиров Московского центрального кольца в мае 2018 года выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, до 10,8 млн. Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу МЖД.
С начала года пассажиропоток составил 50,2 млн человек. Это на 22,5% больше, чем в 2017 году.
Рекордным названо 16 мая, когда «Ласточками» воспользовались 450 тыс. человек.
Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что среднесуточный пассажиропоток на Московском центральном кольце вырос в 2,5 раза за прошедший год.
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