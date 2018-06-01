Спасатели предупредили о заморозках в Башкирии с 1 по 3 июня

Короткая ссылка
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий с 1 по 3 июня в Башкирии, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

По данным республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в начале лета ожидаются ночные заморозки.

Из-за минусовой температуры воздуха в некоторых районах возможен снег. Также прогнозируется сильный северо-западный ветер с порывами до 17 м/с.

На автодорогах местами может быть туман, видимость составит от 500 до 1000 метров.

Ранее, как передавало URA.RU, синоптики предупредили о заморозках в Курганской области в начале июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить