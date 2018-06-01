Спасатели предупредили о заморозках в Башкирии с 1 по 3 июня

Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий с 1 по 3 июня в Башкирии, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

По данным республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в начале лета ожидаются ночные заморозки.

Из-за минусовой температуры воздуха в некоторых районах возможен снег. Также прогнозируется сильный северо-западный ветер с порывами до 17 м/с.

На автодорогах местами может быть туман, видимость составит от 500 до 1000 метров.

Ранее, как передавало URA.RU, синоптики предупредили о заморозках в Курганской области в начале июня.