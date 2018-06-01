В Госдуме назвали самые важные реформы в сфере защиты детей

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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева в беседе с Inforeactor назвала самые важные реформы в сфере защиты детей.

«Законодательство в сфере защиты детей всегда требует совершенствования», — отметила депутат.

По её словам, когда законы начинают применяться на практике, становится очевидным, что есть моменты, которые нужно отрегулировать или дополнить.

«Наиболее важными являются вопросы, связанные с отдыхом детей, с оздоровлением, с защитой объектов инфраструктуры, которыми пользуются дети. Недавно такой закон был принят Государственной думой», — рассказала Окунева.

Она добавила, что много других законодательных актов в настоящее время находится на проработке.

Ранее сообщалось, что в России в 2017 году выявлено более 640 тыс. нарушений в сфере защиты прав и интересов детей.

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