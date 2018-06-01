Следователи рассказали о поисках пропавшего в Кемеровской области ребёнка

Следователи рассказали о поисках семилетней девочки, пропавшей в городе Белове Кемеровской области. Об этом сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Ребёнок ушёл из дома 29 мая. Возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего лица». В настоящее время проводятся следственные действия.

Волонтёры и следственная группа изучают шахтовые помещения с подземными коммуникациями, поля, леса, исследуются жилые и заброшенные дома. Уже осмотрено более 50 зданий.

С родственниками девочки, живущими в Кемеровской области и Алтайском крае, работают представители СК. Опрошены дети, которые гуляли с пропавшей, одноклассники, учителя. Водолазы продолжают исследовать устье реки Бачат.

«Установлены и допрошены ранее судимые лица, проживающие в данном районе. Из магазина изъяты камеры видеонаблюдения, из общественного транспорта — регистраторы. С ними работает специалист», — уточнили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что рассматриваются все возможные версии.

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