Синоптики предупредили о заморозках в Курганской области в начале июня

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Синоптики предупредили о заморозках в Курганской области в первые три дня июня, сообщает URA.RU со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Синоптики предупредили о заморозках в Курганской области в начале июня
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

Ночью 1 июня местами будет -3...0 °C. Температура до -3 °C ожидается 2 и 3 июня в большинстве районов.

Также прогнозируются небольшие и умеренные дожди, временами с мокрым снегом.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в пострадавших от непогоды районах Кировской области восстановили электроснабжение.

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