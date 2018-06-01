Синоптики предупредили о заморозках в Курганской области в начале июня
Синоптики предупредили о заморозках в Курганской области в первые три дня июня, сообщает URA.RU со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
- globallookpress.com
- © Alexander Legky
Ночью 1 июня местами будет -3...0 °C. Температура до -3 °C ожидается 2 и 3 июня в большинстве районов.
Также прогнозируются небольшие и умеренные дожди, временами с мокрым снегом.
Ранее progorod43.ru сообщало, что в пострадавших от непогоды районах Кировской области восстановили электроснабжение.
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