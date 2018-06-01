Адвокаты Улюкаева подали кассационную жалобу на приговор

Защита экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева подала кассационную жалобу на приговор.

«Кассационная жалоба зарегистрирована», — приводит заявление Мосгорсуда РИА Новости.

Накануне стало известно, что Улюкаева отправили в колонию.

Экс-министр был приговорён к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в размере $2 млн от Игоря Сечина. Ему также назначили штраф 130 млн рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.

12 апреля суд немного смягчил приговор Улюкаеву — из резолютивной части исключили указание на запрет занимать должности на госслужбе, но оставили в силе восемь лет колонии и штраф.