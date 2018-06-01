Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на мусорном полигоне в Одинцове

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Глава Одинцовского муниципального района Андрей Иванов заявил, что открытое горение на мусорном полигоне «Часцы» было ликвидировано.
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на мусорном полигоне в Одинцове
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«После того как подключился МЧС и мы (мобилизовали) наши инженерные силы, пламени открытого не осталось, сейчас есть задымление. Инженерные силы мы увеличили, занимаемся пересыпкой грунта. Семь расчётов МЧС проливают те места, где было возгорание», — приводит слова Иванова агентство.

Он уточнил, что ликвидировать тление на полигоне планируется максимум в течение двух-трёх дней.

Иванов добавил, что идёт расследование происшествия, в настоящий момент нет данных о том, что причиной пожара мог стать поджог.

Ранее сообщалось, что в Одинцовском районе Московской области произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО) «Часцы».

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