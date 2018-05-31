Транзит судов по Керчь-Еникальскому каналу вырос на 19,2% в январе — мае

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Транзит судов по Керчь-Еникальскому каналу увеличился на 19,2% в январе — мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Суда прошли Керченский пролив 11,7 тыс. раз.

«С севера на юг, из Азовского моря в Чёрное, за пять месяцев по каналу проследовали 5946 судов. В обратном направлении — 5756 судов», — отмечается в сообщении.

В 2017 году над фарватером канала были установлены арочные пролёты Крымского моста высотой 35 метров над уровнем моря.

Ранее глава Минэкономразвития Республики Крым Наталья Чабан в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о перспективах экономики региона после запуска Крымского моста.

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