Власти Татарстана выделят 1 млн рублей семье погибшей во время урагана

Власти Татарстана направят 1 млн рублей семье женщины, погибшей во время урагана. Об этом сообщает «Реальное время».

Отмечается, что глава региона Рустам Минниханов дал поручение об оказании всей необходимой поддержки родственникам жертвы. Президент республики также выразил соболезнования родным и близким погибшей. 24 мая URA.RU сообщало, что МЧС предупредило об ураганном ветре в Челябинской области.