Путин призвал ФСИН обеспечить международные стандарты содержания в местах лишения свободы

Российский лидер Владимир Путин потребовал от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) обеспечить содержание в местах лишения свободы в соответствии с международными стандартами.

Об этом президент заявил во время церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам, передаёт Интерфакс.

«Среди ключевых направлений работы ФСИН — создание условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осуждённых в соответствии с законодательством и международными стандартами», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что «строгое выполнение этих норм имеет в том числе и важное профилактическое значение».

«Помогает людям вырваться из криминального круга и встать на путь исправления», — добавил он.

Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) поддержали идею использовать наставничество для адаптации бывших заключённых в обществе.

В феврале 2018 года организация «Объединение наставников» обратилась в ведомство с предложением реализовать коммерческие, творческие или социальные проекты бывших заключённых с помощью личных кураторов. По замыслу авторов, после освобождения человек может подать онлайн-заявку и представить свою идею. Предполагается, что специально подобранный наставник будет консультировать его по необходимым вопросам.