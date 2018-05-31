Путин: ВС России надёжно обеспечивают безопасность страны

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что вооружённые силы надёжно обеспечивают безопасность страны.
Путин: ВС России надёжно обеспечивают безопасность страны
  • © РИА Новости

По его словам, боеспособность ВС России и их современное оснащение являются залогом надёжной защиты суверенитета страны, а также гарантией глобального баланса и мира на планете.

Путин также обозначил приоритеты военного строительства.

«Речь идёт об укреплении ядерной триады, совершенствовании системы вооружения Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, в целом о сбалансированном развитии всех видов и родов войск», — цитирует РИА Новости президента.

Ранее российский лидер поручил органам безопасности уделить особое внимание выявлению законспирированных ячеек террористов.

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