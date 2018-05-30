Губернатор Хабаровского края выразил соболезнования в связи с кончиной учёного Анатолия Константинова
Константинов скончался на 96-м году жизни, передаёт ИА «Хабаровский край».
«Анатолий Алексеевич — участник Великой Отечественной войны. Защищал Москву, воевал под Сталинградом, на Украине, в Крыму, участвовал в освобождении Белоруссии, Прибалтики. Был трижды ранен», — напомнил Шпорт.
По словам губернатора, после демобилизации Константинов вернулся в родной город, работал на кафедре биохимии Хабаровского медицинского института, стал профессором.
«Его научные труды были изданы в ряде стран, а результаты исследований использовались в том числе при подготовке космонавтов и в санаторно-курортном лечении», — отметил он.
За заслуги перед городом Константинову в 1993 году было присвоено звание почётного гражданина Хабаровска.
В апреле сообщалось, что в Новосибирске скончался академик РАН Владимир Накоряков.