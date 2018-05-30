Губернатор Хабаровского края выразил соболезнования в связи с кончиной учёного Анатолия Константинова

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного деятеля науки Российской Федерации Анатолия Константинова. Он назвал смерть учёного большой и невосполнимой утратой.

Константинов скончался на 96-м году жизни, передаёт ИА «Хабаровский край».

«Анатолий Алексеевич — участник Великой Отечественной войны. Защищал Москву, воевал под Сталинградом, на Украине, в Крыму, участвовал в освобождении Белоруссии, Прибалтики. Был трижды ранен», — напомнил Шпорт.

По словам губернатора, после демобилизации Константинов вернулся в родной город, работал на кафедре биохимии Хабаровского медицинского института, стал профессором.

«Его научные труды были изданы в ряде стран, а результаты исследований использовались в том числе при подготовке космонавтов и в санаторно-курортном лечении», — отметил он.

За заслуги перед городом Константинову в 1993 году было присвоено звание почётного гражданина Хабаровска.

В апреле сообщалось, что в Новосибирске скончался академик РАН Владимир Накоряков.