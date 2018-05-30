Врио губернатора Приморья рассказал о работе с молодёжью в регионе

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко рассказал о работе с молодёжью в регионе, сообщает kp.ru.

«Край сегодня активно развивается, и нам как никогда нужны молодые кадры. И для реализации не только масштабных экономических проектов, но и для самых простых, каждодневных, от которых напрямую зависит качество жизни людей», — заявил он.

По его словам, в первую очередь это касается медицины и образования. В настоящее время краевые власти работают по двум направлениям — решают задачи по закреплению местной молодёжи и привлечению молодых специалистов из других регионов.

Как отметил Тарасенко, везде нужны кадры — от электрика до управленца.

«Хочешь — открывай своё дело, возможностей масса, плюс целый комплекс мер господдержки. Молодёжь — это наше будущее», — добавил он.

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