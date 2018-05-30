В Коломенском прошла благотворительная акция для детей с ревматическими болезнями
В рамках акции пациенты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦЗД) и Университетской детской клинической больницы Сеченовского университета посетили Дворец царя Алексея Михайловича.
Дети увидели быт русского народа, приняли участие в мастер-классе по декоративно-прикладному творчеству, послушали праздничный концерт.
В благотворительном мероприятии приняли участие главный редактор RT Маргарита Симоньян, режиссёр Тигран Кеосаян, актёры Александр Збруев и Алексей Серебряков и другие.
Акция проводится по инициативе общественной организации «Возрождение» совместно с Сеченовским университетом и ревматологическим отделением НМИЦЗД.