В Новгородской области раскрыли убийство 15-летней давности

В Новгородской области раскрыли убийство руководителя предприятия в Боровичах, совершённое 15 лет назад. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Подозреваемым является 45-летний местный житель.

Как считает следствие, на фоне финансовых разногласий с компаньоном он спланировал его убийство, для чего привлёк своего знакомого. За совершение преступления мужчина пообещал денежное вознаграждение.

В 2002 году бизнесмен был убит.

Подозреваемому инкриминируют статьи «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору», «Организация преступления» и «Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия и боеприпасов».

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области вынесли новый приговор экс-следователю по делу о заказных убийствах.