СМИ: Экспорт автомобилей из России в не входящие в Таможенный союз страны упал на 57%

Экспорт автомобилей из России в страны, не входящие в Таможенный союз, упал по итогам первого квартала 2018 года до 4,6 тыс. машин, то есть на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Более 60% экспорта пришлось на автомобили Lada. В январе — марте экспортировано около 2,9 тыс. таких транспортных средств. На второй строчке — Volkswagen (566 машин), на третьей — Hyundai (355 машин), передаёт Nation News. По оценке экспертов, падение экспорта объясняется высокой сравнительной базой первого квартала 2017 года, когда его объём составил 10,6 тыс. автомобилей. Ранее сообщалось, что названы самые популярные универсальные внедорожники в России.