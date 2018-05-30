СМИ: Экспорт автомобилей из России в не входящие в Таможенный союз страны упал на 57%
Более 60% экспорта пришлось на автомобили Lada. В январе — марте экспортировано около 2,9 тыс. таких транспортных средств.
На второй строчке — Volkswagen (566 машин), на третьей — Hyundai (355 машин), передаёт Nation News.
По оценке экспертов, падение экспорта объясняется высокой сравнительной базой первого квартала 2017 года, когда его объём составил 10,6 тыс. автомобилей.
Ранее сообщалось, что названы самые популярные универсальные внедорожники в России.