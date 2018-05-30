В Москве изменили режим работы светофоров ещё на 53 переходах
Регулировку произвели с учётом дорожной обстановки. На одних переходах увеличили продолжительность зелёного света, на других снизили время ожидания разрешающего сигнала.
На загруженность прилегающих улиц нововведения не повлияли.
Например, на пересечении улицы Вавилова и проспекта 60-летия Октября время ожидания зелёного света сокращено на 97 секунд, передаёт «Газета.Ru». На перекрёстке Большой Черкизовской и Халтуринской улиц интервал увеличен с 30 до 33 секунд.
Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто оценил предложение ограничить время ожидания зелёного сигнала светофора для пешеходов.