В Москве изменили режим работы светофоров ещё на 53 переходах

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Центр организации дорожного движения изменил режим работы светофоров ещё на 53 пешеходных переходах по просьбам граждан, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Регулировку произвели с учётом дорожной обстановки. На одних переходах увеличили продолжительность зелёного света, на других снизили время ожидания разрешающего сигнала.

На загруженность прилегающих улиц нововведения не повлияли.

Например, на пересечении улицы Вавилова и проспекта 60-летия Октября время ожидания зелёного света сокращено на 97 секунд, передаёт «Газета.Ru». На перекрёстке Большой Черкизовской и Халтуринской улиц интервал увеличен с 30 до 33 секунд.

Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто оценил предложение ограничить время ожидания зелёного сигнала светофора для пешеходов.

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