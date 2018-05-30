В Москве изменили режим работы светофоров ещё на 53 переходах

Центр организации дорожного движения изменил режим работы светофоров ещё на 53 пешеходных переходах по просьбам граждан, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Регулировку произвели с учётом дорожной обстановки. На одних переходах увеличили продолжительность зелёного света, на других снизили время ожидания разрешающего сигнала.

На загруженность прилегающих улиц нововведения не повлияли.

Например, на пересечении улицы Вавилова и проспекта 60-летия Октября время ожидания зелёного света сокращено на 97 секунд, передаёт «Газета.Ru». На перекрёстке Большой Черкизовской и Халтуринской улиц интервал увеличен с 30 до 33 секунд.

Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто оценил предложение ограничить время ожидания зелёного сигнала светофора для пешеходов.