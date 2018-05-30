В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Оренбургской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт Главного управления МЧС России по региону.

По прогнозу Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 31 мая, местами сохранится сильный ветер с порывами до 23 м/с.

Население призвали к осторожности и внимательности при пребывании на улице. Так, нужно соблюдать правила дорожного движения и избегать мест около рекламных щитов, шатких конструкций и деревьев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Миассе отменили последний звонок из-за штормового предупреждения.