В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение

Короткая ссылка
Спасатели объявили штормовое предупреждение в Оренбургской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт Главного управления МЧС России по региону.

По прогнозу Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 31 мая, местами сохранится сильный ветер с порывами до 23 м/с.

Население призвали к осторожности и внимательности при пребывании на улице. Так, нужно соблюдать правила дорожного движения и избегать мест около рекламных щитов, шатких конструкций и деревьев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Миассе отменили последний звонок из-за штормового предупреждения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить