Чайка: прокурорами выявлено свыше 500 тысяч нарушений прав граждан на оплату труда в 2017 году
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- globallookpress.com
«В 2017 году прокурорами выявлено 519 тыс. нарушений прав граждан на вознаграждение за труд. Мерами реагирования погашена задолженность по оплате труда на сумму более 26 млрд рублей», — сказал Чайка в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов в Генпрокуратуре.
- Чайка: В 2017 году прокурорами выявлено 519 тысяч случаев нарушения прав граждан на вознаграждение за труд
Он добавил, что число возбуждённых следователями дел о невыплате заработной платы составило свыше 2,4 тыс. Это на 45% больше, чем годом ранее.
Ранее российский лидер Владимир Путин призвал Генпрокуратуру реагировать на нарушения прав граждан в сфере трудовых и социальных отношений, в том числе в случае задержек или невыплаты зарплат.