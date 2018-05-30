Чайка: прокурорами выявлено свыше 500 тысяч нарушений прав граждан на оплату труда в 2017 году

В России в 2017 году прокуроры выявили более полумиллиона случаев нарушений прав граждан на вознаграждение за труд. Об этом заявил генпрокурор России Юрий Чайка.

«В 2017 году прокурорами выявлено 519 тыс. нарушений прав граждан на вознаграждение за труд. Мерами реагирования погашена задолженность по оплате труда на сумму более 26 млрд рублей», — сказал Чайка в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов в Генпрокуратуре.

Чайка: В 2017 году прокурорами выявлено 519 тысяч случаев нарушения прав граждан на вознаграждение за труд

Он добавил, что число возбуждённых следователями дел о невыплате заработной платы составило свыше 2,4 тыс. Это на 45% больше, чем годом ранее.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал Генпрокуратуру реагировать на нарушения прав граждан в сфере трудовых и социальных отношений, в том числе в случае задержек или невыплаты зарплат.