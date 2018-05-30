В департаменте здравоохранения Москвы рассказали о состоянии пострадавших от ветра
- АРХИВНОЕ ФОТО. © Агентство городских новостей «Москва»
По его словам, за медицинской помощью обратились шесть человек, в том числе двое детей.
«Все они в состоянии средней степени тяжести сразу доставлены в медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения города Москвы», — сказал Хрипун.
Отмечается, что проводится необходимая диагностика и уточнение состояния.
Он добавил, что медицинская помощь оказывается в полном объёме.
Ранее стало известно, что в результате падения деревьев в Москве пострадали шесть человек.