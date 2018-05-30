В департаменте здравоохранения Москвы рассказали о состоянии пострадавших от ветра

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Состояние шестерых пострадавших в результате сильного ветра в Москве оценивается как средней степени тяжести, их жизни вне опасности. Об этом заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
В департаменте здравоохранения Москвы рассказали о состоянии пострадавших от ветра
  • АРХИВНОЕ ФОТО. © Агентство городских новостей «Москва»

По его словам, за медицинской помощью обратились шесть человек, в том числе двое детей. 

«Все они в состоянии средней степени тяжести сразу доставлены в медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения города Москвы», — сказал Хрипун. 

Отмечается, что проводится необходимая диагностика и уточнение состояния. 

Он добавил, что медицинская помощь оказывается в полном объёме.

Ранее стало известно, что в результате падения деревьев в Москве пострадали шесть человек.

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