В департаменте здравоохранения Москвы рассказали о состоянии пострадавших от ветра

Состояние шестерых пострадавших в результате сильного ветра в Москве оценивается как средней степени тяжести, их жизни вне опасности. Об этом заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

По его словам, за медицинской помощью обратились шесть человек, в том числе двое детей.

«Все они в состоянии средней степени тяжести сразу доставлены в медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения города Москвы», — сказал Хрипун.

Отмечается, что проводится необходимая диагностика и уточнение состояния.

Он добавил, что медицинская помощь оказывается в полном объёме.

Ранее стало известно, что в результате падения деревьев в Москве пострадали шесть человек.