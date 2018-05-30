Власти Москвы рассказали о процессе сноса расселённых домов

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Заместитель мэра Москвы, глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин рассказал о процессе сноса домов в столице, сообщает kp.ru.

«После того, как переселятся жители дома, минимум шесть месяцев уходит на создание проекта сноса», — отметил он.

По его словам, городские власти хотят проводить «умный» снос с поэлементной разборкой конструкций, а материалы, из которых построено здание, будут максимально использоваться как вторсырьё.

Как подчеркнул Хуснуллин, для разработки такого проекта даже при самом быстром подходе понадобится не менее шести месяцев.

«В этом году хотим уже первые дома снести. Для этого постараемся все процессы ускорить. Первый расселённый дом на улице Константина Федина будет снесён до конца года», — сообщил он.

Ранее RIA56 сообщало, что индивидуальные застройщики Оренбургской области сдали более 162 тыс. кв. м жилья в первые три месяца 2018 года.

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