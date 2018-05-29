В Кремле прокомментировали сообщения об израильском гражданстве Абрамовича

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что бизнесмен Роман Абрамович якобы получил паспорт Израиля.

«Да ничего об этом в Кремле не думают. Послушайте, предприниматель получает гражданство Израиля — это его право», — сказал он журналистам.

Накануне СМИ сообщили, что Абрамович прилетел в Тель-Авив и получил израильский паспорт.

Комментируя ситуацию вокруг гражданства бизнесмена, Песков ранее заявил, что в Кремле «не отслеживают пути перемещения и поездки наших предпринимателей».

В мае средства массовой информации писали о трудностях Абрамовича с получением британской визы. При этом в посольстве заявили, что он не обращался туда за помощью в данном вопросе.