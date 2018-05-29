В Кремле прокомментировали сообщения об израильском гражданстве Абрамовича

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что бизнесмен Роман Абрамович якобы получил паспорт Израиля.
В Кремле прокомментировали сообщения об израильском гражданстве Абрамовича
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Да ничего об этом в Кремле не думают. Послушайте, предприниматель получает гражданство Израиля — это его право», — сказал он журналистам.

Накануне СМИ сообщили, что Абрамович прилетел в Тель-Авив и получил израильский паспорт.

Комментируя ситуацию вокруг гражданства бизнесмена, Песков ранее заявил, что в Кремле «не отслеживают пути перемещения и поездки наших предпринимателей».

В мае средства массовой информации писали о трудностях Абрамовича с получением британской визы. При этом в посольстве заявили, что он не обращался туда за помощью в данном вопросе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить