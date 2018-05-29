На Камчатке четырёх школьниц наградили за спасение одноклассника
4 января у реки Амчигача в Усть-Большерецком районе дети катались с горки на ледянках. Мальчик поехал первым, выскочил на лёд и провалился в полынью.
Девочки бросились на помощь и вытащили одноклассника из воды при помощи ледянок.
Как заявил начальник Усть-Большерецкого пожарно-спасательного гарнизона Вадим Розумей, девочки рисковали собственными жизнями, и не каждый взрослый мог бы на такое решиться.
Ранее URA.RU сообщало, что в Москве наградили уральских полицейских за спасение людей при пожарах.