На Камчатке четырёх школьниц наградили за спасение одноклассника

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Четырёх школьниц наградили медалями МЧС России «За спасение погибающих на водах», сообщает Nation News со ссылкой на Главное управление ведомства по Камчатскому краю.

4 января у реки Амчигача в Усть-Большерецком районе дети катались с горки на ледянках. Мальчик поехал первым, выскочил на лёд и провалился в полынью.

Девочки бросились на помощь и вытащили одноклассника из воды при помощи ледянок.

Как заявил начальник Усть-Большерецкого пожарно-спасательного гарнизона Вадим Розумей, девочки рисковали собственными жизнями, и не каждый взрослый мог бы на такое решиться.

Ранее URA.RU сообщало, что в Москве наградили уральских полицейских за спасение людей при пожарах.

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