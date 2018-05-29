Минстрой до 1 июля проверит состояние благоустроенных дворов и парков в России

Минстрой России в период до 1 июля проведёт масштабную проверку состояния дворов и парков в российских регионах. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя главы ведомства Андрея Чибиса.

Отмечается, что сотрудники министерства будут выезжать на места и сравнивать данные полученных отчётов с реальным положением дел.

«Всего по итогам 2017 года на реализацию проекта было направлено 56,5 млрд рублей в том числе из федерального бюджета — 24,47 млрд рублей, из региональных бюджетов — 20,77 млрд рублей, из местных — 10,07 млрд рублей», — сообщает издание.

По словам Чибиса, в каждом дворе должен был быть выполнен минимальный перечень строительных работ: ремонт проездов, тротуаров, освещения, установка лавочек и урн.

Ранее «Газета.Ru» писала, что бюджет благоустройства городской среды в России превысил 55 млрд рублей в 2017 году.