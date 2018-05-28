Число детей-сирот в Москве сократилось почти в три раза

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число детей-сирот в столице сократилось почти в три раза. Об этом сообщает kp.ru.

«Одним из девизов стратегии детства, которые работали с 2012 по 2017 год, было создание города, доброжелательного к детям. Мы выполнили её на 100%», — сказал Собянин на Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребёнка субъектов России.

По словам мэра, в стратегии было указано, что до 90% детей должны находиться в семьях.

Как отметил Собянин, число детей, которые были в детских домах, уменьшилось почти втрое, и в настоящее время 92% этих детей живут в семьях.

Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что работу городских летних лагерей в рамках проекта «Московская смена» продлят на один час по просьбам родителей.