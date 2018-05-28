В список лучших вузов мира попали пять российских

В ежегодный список 1000 лучших вузов мира попали пять российских, сообщает kp.ru.

Перечень составили в центре Всемирного рейтинга университетов (CWUR).

МГУ имени Ломоносова переместился с 97 места в 2017 году на 126-е в 2018-м.

СПбГУ занял 541-ю строчку (против 417-й в прошлом году), МФТИ — 556-ю (против 242-й).

МИФИ сохранил 733-е место. НГУ оказался на 595-й позиции (против 918-й годом ранее).

Лидируют по традиции вузы США и Великобритании — Гарвард, Стэнфорд, Кембридж, Оксфорд и др.

При составлении списка принимались во внимание качество образования, трудоустройство выпускников, уровень преподавательского состава, общее количество публикаций сотрудников, качество публикаций в ведущих журналах, влияние в научной среде и цитируемость.

В 2017 году эксперт по образованию Фонда президентских грантов Елена Чернышкова в беседе с НСН объяснила динамику российских вузов в международных рейтингах.