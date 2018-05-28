Суд в Москве заочно арестовал депутата Рады за призывы к терроризму

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Басманный суд Москвы заочно арестовал Антона Геращенко, депутата Верховной рады и члена коллегии МВД Украины, за публичные призывы к террористической деятельности с использованием СМИ и сети интернет.
Суд в Москве заочно арестовал депутата Рады за призывы к терроризму
  • © Александр Максименко
  • РИА Новости

«22 мая Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Геращенко Антона Юрьевича», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда Юноны Царёвой.

Геращенко инкриминируется ч. 2 ст. 205.2 УК России.

Царёва добавила, что данная мера избрана на два месяца с момента экстрадиции либо задержания фигуранта на территории России.

21 мая сообщалось, что ФСБ России раскрыла деятельность экстремистской группы, которая была создана помощником депутата Верховной рады. По данным ведомства, участники группировки в январе 2018 года подожгли дом муфтия Крыма и планировали совершение преступлений для «нагнетания межнациональной напряжённости» на полуострове.

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