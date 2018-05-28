В Совфеде прокомментировали объявление в международный розыск подозреваемых в захвате судна «Норд»

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Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил объявление в международный розыск подозреваемых в захвате судна «Норд».

«Захват российского судна — это беззаконие и международное пиратство», — заявил он.

По словам Цекова, в подобных инцидентах правоохранительным органам нужно в максимально сжатые сроки устанавливать причастных лиц.

«Все, кто причастен к нарушениям закона, должны понимать, что рано или поздно они окажутся в поле нашего зрения», — подчеркнул он.

Как добавил Цеков, действия украинской стороны создали проблемы для беспрепятственного судоходства, пострадали рыболовецкие, промышленные и туристические предприятия, осуществляющие свою деятельность в Азовском море.

Ранее сообщалось, что установлены подозреваемые в захвате российского судна «Норд».

В апреле член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил идею запретить российским судам входить во внутренние воды Украины.

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