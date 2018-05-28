В Москве завели уголовное дело после падения шкафа на ребёнка в частном детсаде
Директор учреждения обвиняется по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованием безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребёнка».
В ходе допроса она признала вину. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Инцидент произошёл 25 мая. Семилетний ребёнок потянулся за верхней одеждой, и крепления шкафа оборвались. По версии следствия, шкаф не был прикреплён к стене надлежащим образом.
Пострадавшая госпитализирована. Её состояние оценивается как крайне тяжёлое.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале проводят прокурорскую проверку из-за гибели ребёнка на школьном стадионе.