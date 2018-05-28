В Москве завели уголовное дело после падения шкафа на ребёнка в частном детсаде

В Москве возбудили уголовное дело после падения двухъярусного шкафа на четырёхлетнюю девочку в частном детском саде, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК России по городу.

Директор учреждения обвиняется по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованием безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребёнка».

В ходе допроса она признала вину. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Инцидент произошёл 25 мая. Семилетний ребёнок потянулся за верхней одеждой, и крепления шкафа оборвались. По версии следствия, шкаф не был прикреплён к стене надлежащим образом.

Пострадавшая госпитализирована. Её состояние оценивается как крайне тяжёлое.

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