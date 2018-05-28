В Роскомнадзоре обсудили подготовку к международной конференции о защите личных данных

В Роскомнадзоре провели заседание, посвящённое вопросам организации международной конференции «Защита персональных данных», которая должна пройти в ноябре 2018 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на релиз ведомства.

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Участниками мероприятия стали представители консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных. Были рассмотрены предложения по формату и тематике конференции, изучен международный опыт локализации баз данных с личной информацией и регулирование правового статуса подобных сведений, размещённых в общем доступе. Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал доступ к 47 «зеркалам» пиратских сайтов.