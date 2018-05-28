В Роскомнадзоре обсудили подготовку к международной конференции о защите личных данных

Короткая ссылка
В Роскомнадзоре провели заседание, посвящённое вопросам организации международной конференции «Защита персональных данных», которая должна пройти в ноябре 2018 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на релиз ведомства.
В Роскомнадзоре обсудили подготовку к международной конференции о защите личных данных
  • © Reporters
  • globallookpress.com

Участниками мероприятия стали представители консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных.

Были рассмотрены предложения по формату и тематике конференции, изучен международный опыт локализации баз данных с личной информацией и регулирование правового статуса подобных сведений, размещённых в общем доступе.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал доступ к 47 «зеркалам» пиратских сайтов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить