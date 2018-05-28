В Роскомнадзоре обсудили подготовку к международной конференции о защите личных данных
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Участниками мероприятия стали представители консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных.
Были рассмотрены предложения по формату и тематике конференции, изучен международный опыт локализации баз данных с личной информацией и регулирование правового статуса подобных сведений, размещённых в общем доступе.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал доступ к 47 «зеркалам» пиратских сайтов.