Путин поздравил пограничников и пообещал обеспечить их самым современным вооружением

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Российский президент Владимир Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов погранслужбы с профессиональным праздником — Днём пограничника.
Путин поздравил пограничников и пообещал обеспечить их самым современным вооружением
  • kremlin.ru

В поздравлении, опубликованном на сайте президента, Путин отметил, что 100 лет назад был издан декрет об учреждении Пограничной охраны.

«Государство продолжит комплексную работу по обустройству границ. Сделаем всё, чтобы у пограничников были самые современные системы вооружения, связи и контроля», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что российские пограничники за год выявили более 1,4 тыс. подозреваемых в терроризме.

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