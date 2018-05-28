Путин поздравил пограничников и пообещал обеспечить их самым современным вооружением

Российский президент Владимир Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов погранслужбы с профессиональным праздником — Днём пограничника.

В поздравлении, опубликованном на сайте президента, Путин отметил, что 100 лет назад был издан декрет об учреждении Пограничной охраны.

«Государство продолжит комплексную работу по обустройству границ. Сделаем всё, чтобы у пограничников были самые современные системы вооружения, связи и контроля», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что российские пограничники за год выявили более 1,4 тыс. подозреваемых в терроризме.