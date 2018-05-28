Источник: в ДТП в Тверской области пострадали шестеро детей и двое взрослых

В результате ДТП в Калининском районе Тверской области пострадали шестеро детей и двое взрослых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На 160-м километре федеральной трассы М-10 столкнулись две автомашины. По предварительным данным, пострадали девять человек, один из них погиб. Среди восьми пострадавших шестеро детей», — заявил источник.

Отмечается, что в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что при ДТП с автобусом в Омске пострадали пять человек.

27 мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми.