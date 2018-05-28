Источник: в ДТП в Тверской области пострадали шестеро детей и двое взрослых

Короткая ссылка
В результате ДТП в Калининском районе Тверской области пострадали шестеро детей и двое взрослых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На 160-м километре федеральной трассы М-10 столкнулись две автомашины. По предварительным данным, пострадали девять человек, один из них погиб. Среди восьми пострадавших шестеро детей», — заявил источник.

Отмечается, что в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что при ДТП с автобусом в Омске пострадали пять человек.

27 мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить