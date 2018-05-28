Один человек погиб в результате столкновения рыболовного судна с лодкой в Японском море

Один человек погиб при столкновении рыболовного судна Sanshiro Maru из России с лодкой в Японском море.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) во Владивостоке.

Отмечается, что инцидент произошёл из-за плохой видимости. Погибший был одним из пассажиров лодки.

«В условиях ограниченной видимости рыболовное судно Sanshiro Maru, флаг российский, порт приписки Холмск, столкнулся с моторной пластиковой лодкой», — указали в МСКЦ

Уточняется, что лодка затонула, экипажу рыболовного судна удалось спасти двух пассажиров.

В декабре 2017 года сообщалось, что в результате столкновения рыболовецкого судна под флагом Южной Кореи с танкером в Жёлтом море погибли семь человек.