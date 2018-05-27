СМИ: В Москве неизвестный напал с ножом на мужчину в супермаркете

В Москве в районе Выхино-Жулебино неизвестный нанёс ножевое ранение мужчине, его разыскивает полиция. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по столице.

РИА Новости

«На ул. Хлобыстова между двумя мужчинами возник бытовой конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс своему оппоненту ножевое ранение и скрылся», — цитирует представителя МВД агентство городских новостей «Москва». Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Полиция принимает меры для розыска и задержания злоумышленника. По словам источника в правоохранительных органах, инцидент произошёл в супермаркете Billa, мужчина получил ранение груди. Ранее URA.RU передавало, что в Пермском крае подросток с ножом напал на людей на остановке.