СМИ: В Москве неизвестный напал с ножом на мужчину в супермаркете

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В Москве в районе Выхино-Жулебино неизвестный нанёс ножевое ранение мужчине, его разыскивает полиция. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по столице.
СМИ: В Москве неизвестный напал с ножом на мужчину в супермаркете
  • РИА Новости

«На ул. Хлобыстова между двумя мужчинами возник бытовой конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс своему оппоненту ножевое ранение и скрылся», — цитирует представителя МВД агентство городских новостей «Москва».

Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Полиция принимает меры для розыска и задержания злоумышленника. 

По словам источника в правоохранительных органах, инцидент произошёл в супермаркете Billa, мужчина получил ранение груди.

Ранее URA.RU передавало, что в Пермском крае подросток с ножом напал на людей на остановке.

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