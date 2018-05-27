СМИ: В Москве неизвестный напал с ножом на мужчину в супермаркете
- РИА Новости
«На ул. Хлобыстова между двумя мужчинами возник бытовой конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс своему оппоненту ножевое ранение и скрылся», — цитирует представителя МВД агентство городских новостей «Москва».
Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. Полиция принимает меры для розыска и задержания злоумышленника.
По словам источника в правоохранительных органах, инцидент произошёл в супермаркете Billa, мужчина получил ранение груди.
Ранее URA.RU передавало, что в Пермском крае подросток с ножом напал на людей на остановке.