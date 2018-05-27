В Свердловской области арестовали следователя СК и двух его сообщников

В Свердловской области суд арестовал сотрудника Следственного комитета и двух его сообщников, они обвиняются в покушении на мошенничество. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря СУ СК по области Максима Чалкова.

По его словам, 27-летнему следователю одного из территориальных следственных отделов СК России по региону и двум его сообщникам из числа гражданских лиц предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, фигуранты дела пытались обманным путём получить от жителя Екатеринбурга несколько миллионов рублей, пообещав взамен не привлекать его сына к ответственности.

«В действительности же какого-либо влияния на решение вопроса о привлечении данного молодого человека к уголовной ответственности обвиняемые оказать не могли, поскольку решение данного вопроса находилось в компетенции иного правоохранительного органа», — заявил Чалков.

Обвиняемые были задержаны 23 мая в ходе спецоперации, которую провели сотрудники региональных управлений ФСБ и СК.

Отмечается, что за помощью к правоохранителям обратился мужчина, у которого, предположительно, вымогали деньги.

В апреле в Самарской области задержали двух сотрудников УФСБ по региону.