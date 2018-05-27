В Челябинске мужчина сжёг венки у мемориала «Защитникам Отечества»

В Челябинске мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, сжёг венки, возложенные к мемориалу «Защитникам Отечества». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

«Очевидцы случившегося в парке Победы, где были сожжены венки и цветы на мемориале, вызвали сотрудников полиции. Они оперативно прибыли на место происшествия и задержали 36-летнего мужчину, который находился в состоянии опьянения», — рассказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что суд назначил один год принудительных работ мужчине, который пытался поджечь памятник экс-президенту России Борису Ельцину в Екатеринбурге.

Как сообщало URA.RU, мужчина ранее был судим за возбуждение ненависти либо вражды и за оскорбление представителя власти.