В Челябинске мужчина сжёг венки у мемориала «Защитникам Отечества»

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В Челябинске мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, сжёг венки, возложенные к мемориалу «Защитникам Отечества». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
В Челябинске мужчина сжёг венки у мемориала «Защитникам Отечества»

«Очевидцы случившегося в парке Победы, где были сожжены венки и цветы на мемориале, вызвали сотрудников полиции. Они оперативно прибыли на место происшествия и задержали 36-летнего мужчину, который находился в состоянии опьянения», — рассказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что суд назначил один год принудительных работ мужчине, который пытался поджечь памятник экс-президенту России Борису Ельцину в Екатеринбурге.

Как сообщало URA.RU, мужчина ранее был судим за возбуждение ненависти либо вражды и за оскорбление представителя власти.

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