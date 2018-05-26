В Удмуртии на территории исправительной колонии произошёл пожар

В Удмуртии на территории исправительной колонии возник пожар, к настоящему времени его площадь достигла 900 кв. м, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ГУ МЧС по региону Веронику Митрофанову.

«Пожар начался в одной из исправительных колоний Удмуртии. Горит деревообрабатывающий цех колонии. По последним данным, площадь пожара составляет 900 кв. м», — рассказала Митрофанова.

Она отметила, что на месте работают 11 единиц техники и 30 человек.



«Информации о пострадавших нет», — уточнила она.

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