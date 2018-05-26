В Удмуртии на территории исправительной колонии произошёл пожар
- © Архив МЧС России
«Пожар начался в одной из исправительных колоний Удмуртии. Горит деревообрабатывающий цех колонии. По последним данным, площадь пожара составляет 900 кв. м», — рассказала Митрофанова.
Она отметила, что на месте работают 11 единиц техники и 30 человек.
«Информации о пострадавших нет», — уточнила она.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.