СМИ: Число обращений о пропаже детей в России в 2017 году снизилось на 30%

В 2017 году российские правоохранительные органы получили около 30 тыс. обращений о пропаже детей. В 2016-м этот показатель был на 30% больше (45 тыс.), сообщает kp.ru со ссылкой на данные Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

По словам экспертов центра, ежегодно объявляют в розыск от 7 тыс. до 10 тыс. детей. Чаще всего оказывается, что ребёнок сам ушёл из дома или детского учреждения (преступные и несчастные случаи — 10%). Большинство пропавших возвращаются самостоятельно, или же их находят спасатели либо поисковые отряды.

«Многие дети самовольно уходят из дома, не представляя, насколько это может быть для них опасно», — заявила глава попечительского совета центра Елена Мильская.

В марте Newinform сообщало, что на Камчатке сотрудники полиции нашли девятилетнюю девочку, которая самостоятельно отправилась гулять и пропала.