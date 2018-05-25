Михаил Барщевский рассказал о своём состоянии после инфаркта

Полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях заслуженный юрист России Михаил Барщевский в беседе с Пятым каналом рассказал о своём состоянии после инфаркта.

«Прогнозы, что все мы когда-то умрём. Прогноз у всех одинаковый. Однако говорят, что со мной это произойдёт не в ближайшие дни», — заявил Барщевский.

По словам юриста, его выписали.

Ранее Барщевский рассказал телеканалу «360» о своей экстренной госпитализации.