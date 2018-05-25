Модератор пленарного заседания на ПМЭФ пошутил о способности Трампа собирать людей вместе
- РИА Новости
«Вы все можете видеть это потрясающее собрание мировых лидеров. Здесь примерно треть ВВП, примерно четвёртая часть населения, а с учётом присутствия госпожи Лагард мы могли бы сказать, что и 100% у нас есть. Это собрание, на мой взгляд, — дань уважения энергии Владимира Путина, его силе убеждения. Это также может быть признаком того, что у Дональда Трампа есть уникальная способность собирать людей вместе без него», — заявил он в ходе вступительной речи.
В пленарном заседании принимают участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.
RT ведёт трансляцию.