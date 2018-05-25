Модератор пленарного заседания на ПМЭФ пошутил о способности Трампа собирать людей вместе

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Модератор пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме, главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт в ходе выступления пошутил об уникальной способности президента США Дональда Трампа собирать людей вместе.
Модератор пленарного заседания на ПМЭФ пошутил о способности Трампа собирать людей вместе
  • РИА Новости

«Вы все можете видеть это потрясающее собрание мировых лидеров. Здесь примерно треть ВВП, примерно четвёртая часть населения, а с учётом присутствия госпожи Лагард мы могли бы сказать, что и 100% у нас есть. Это собрание, на мой взгляд, — дань уважения энергии Владимира Путина, его силе убеждения. Это также может быть признаком того, что у Дональда Трампа есть уникальная способность собирать людей вместе без него», — заявил он в ходе вступительной речи.

В пленарном заседании принимают участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

RT ведёт трансляцию.

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