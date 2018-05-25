Дело о гибели двух детей в яме направят в суд в Новосибирской области

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Уголовное дело о гибели двух детей в яме направят в суд в Новосибирской области, сообщает kp.ru со ссылкой на СК России по региону.

Инцидент произошёл 2 февраля 2018 года в рабочем посёлке Колывань. Погибли братья 11 и 6 лет.

По версии следствия, ещё 22 ноября 2017 года в связи с прорывом водопроводной трубы сотрудниками МУП «Коммунальное хозяйство» производились ремонтные работы, в частности, был вырыт котлован.

Экс-директор «Коммунального хозяйства» обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух человек, мастер водопроводного участка — в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.

Дело с утверждённым обвинительным заключением после вручения копий обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области завели дело в отношении врачей из-за смерти ребёнка.

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