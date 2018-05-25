Путин после своего опоздания рассказал инвесторам шутку о работе президентов

Президент России Владимир Путин извинился перед международными инвесторами за опоздание на встречу с ними на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и рассказал им шутку о работе глав государств.

«В начале нашей беседы хочу перед вами извиниться, что наша встреча затянулась. Мы только что закончили переговоры с французской делегацией и президентом Макроном», — приводит РИА Новости слова Путина.

Два президента разговаривали около трёх часов, а потом около часа отвечали на вопросы журналистов.

«В извинение в связи с задержкой могу сказать, что у меня и у моих коллег, как у нас любят шутить, у нас нет конкретной работы, поэтому мы любим поговорить, помечтать — всё так затягивается на неопределённое время, в отличие от вас, людей, на которых конкретная ответственность за конкретные дела, выражающаяся в сотнях миллионов и миллиардах долларов», — пошутил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с членами международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества на полях ПМЭФ.