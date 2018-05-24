Росздравнадзор проверит больницу в Армавире из-за смерти четырёхлетней девочки

Росздравнадзор планирует проверить больницу в Армавире из-за смерти четырёхлетней девочки, сообщает kp.ru.

Инцидент произошёл 17 февраля. В местную поликлинику обратилась жительница Ставропольского края, у дочери которой несколько дней наблюдалась вялость, одышка, была температура до 39 градусов.

«В поликлинике им выдали направление на госпитализацию в больницу Армавира», — уточнили в региональном Минздраве. В ведомстве отметили, что родители отказались от предложенной помощи по транспортировке ребёнка в стационар, заявив, что у них есть свой автомобиль.

Со своей стороны, главный врач больницы Алла Черепивская рассказала, что к ним мать девочки не обращалась. «Она была с ребёнком проездом, принимал её только дежурный врач в поликлинике», — добавила она.

Ребёнок скончался. Армавирские следователи возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

«Согласно выводам судебно-медицинского исследования, причиной смерти явился сепсис», — заявили в СУ СК России по Краснодарскому краю. В настоящее время следствие назначило проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

В Росздравнадзоре также сообщили о проверке. По словам руководителя краснодарского филиала Михаила Мурашко, все подобные случаи проверяются.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области завели дело против врачей из-за смерти ребёнка.